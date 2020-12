Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Landesgartenschau 2022 stößt nicht nur auf Zustimmung. Vor allem die zunächst geplanten Baumfällungen in den Alleen an der Ahr sorgten für Widerstand in der Bevölkerung. Auch die Kreisgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sprach sich gegen die Fällungen aus. Und er rief einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Alleen in Bad Neuenahr“ ins Leben, der die Schönheit der uralten Bäume unterstreichen sollte. Jetzt stehen die Sieger fest.