Plus Brohltal Die RZ blickt zurück: Als es noch ortsnahen Schulunterricht für die Kinder im Brohltal gab Der Letzte macht das Licht aus. Das hörte man in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder, wenn nach und nach die Infrastruktur auf dem flachen Lande Schaden nahm und sukzessive weniger wurde. Erst verschwanden die sogenannten Tante-Emma-Läden, dann wurden Filialen der Banken und der Post für immer geschlossen. Bäckereien oder Metzgereien gab es schon lange nicht mehr und auch für die Dorfschulen kam irgendwann das endgültige Aus. Von Hans-Josef Schneider

Zuletzt erwischte es die Kirchengemeinden, die durch Zusammenschlüsse immer größere Ausmaße annahmen, sodass inzwischen nur noch selten Gottesdienste am Ort zelebriert werden. So wie örtliche Schulen kontinuierlich von der Bildfläche verschwanden, so wurden sie seinerzeit auch nach und nach gegründet. Erst in den Städten, später in größeren Ortschaften und dann auch ...