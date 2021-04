Plus

Am RheinAhrCampus ist die Corona-Pandemie inzwischen selbst zum Forschungsgegenstand geworden: Das Team um den Biomathematiker Prof. Dr. Maik Kschischo arbeitet an der Entwicklung eines Software-Tools für Covid-19-bedingte „Schwerstschadensereignisse“ in Krankenhäusern. Dabei kooperiert der Campus mit der Marienhaus Kliniken GmbH und dem Kölner Start-up damedic.