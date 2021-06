Die Außensanierung der Pfarrkirche St. Laurentius in Ahrweiler kommt nun unübersehbar in ihre heiße Phase. Der große Glockenturm ist fast bis zu seiner Spitze eingerüstet und bietet ein ungewohntes Bild. Nicht wenige Spaziergänger auf dem Marktplatz bleiben stehen und schauen sich das waghalsig erscheinende Gestell an. Was passiert hier?