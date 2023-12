Die Grafschaft steht finanziell weiter gut da: Haushaltsplan 2024 im Gemeinderat verabschiedet

Die Überraschung schlechthin zu später Nachtstunde in der letzten Sitzung des Gemeinderats der Grafschaft für dieses Jahr: In der Schlussabstimmung gaben alle Kommunalpolitiker ihre finale Zustimmung zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2024. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Finanzgefüge der Gemeinde, gänzlich ohne Griff in die Spardose der Kommune, ausgeglichen daherkommt.