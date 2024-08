Plus Bonn

Die ganze Bandbreite der Musik: Stadtgartenkonzerte in Bonn haben begonnen

Von Thomas Kölsch

i Entspannte Atmosphäre, Blick auf den Rhein und vor allem gute Musik: Das versprechen die Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll. Foto: Thomas Kölsch

Rock, Chanson, Jazz, Balkan-Folk, Punk und Pop und alles dazwischen: Einmal mehr bieten die Stadtgartenkonzerte in Bonn einen breiten Querschnitt durch nahezu alle musikalischen Stilrichtungen. Am Wochenende haben die ersten Künstler die Open-Air-Bühne am Alten Zoll bespielt und Hunderte Menschen begeistert. Bis Ende August werden nun jeden Freitag und Samstag zwei bis drei Bands auftreten, im Herzen der Stadt – und das völlig kostenlos.