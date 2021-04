Die Caritas-Werkstätten im Kreis Ahrweiler sind eine soziale Einrichtung mit Arbeits- und Bildungsangeboten für 350 Menschen mit Behinderung. Die Werkstätten mit Standorten in Sinzig, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen gehören zur St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH, einem der größten sozialen Dienstleister im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Das gemeinnützige Unternehmen mit Zentrale in Mayen beschäftigt mehr als 1400 Mitarbeiter an 40 Standorten in den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz. Mehr Infos unter