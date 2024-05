Plus Ahrtal

Die Beste von 13 Regionen: Ahrtal ist die Nummer eins bei Weintouristen

i Das Ahrtal kann bei den Weintouristen überzeugen und konnte sich somit gegen zwölf Konkurrenten durchsetzen. Foto: Boris Roessler/picture alliance/dpa

Der Weintourismus in Deutschland boomt. Charmante Weingüter, Weinfeste, und Veranstaltungen mit Erlebnissen rund um den Wein kommen gut an. Zum Anlässlich „Tag des Weins“ am 25. Mai wollte das Reisegutscheinportal tripz.de wissen, welche deutsche Weinregion für Urlauber am besten ist. Die Ahr hat das Ranking gewonnen und landet auf Platz eins.