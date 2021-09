Die bayerischen Wasserengel von Ahrbrück: Ehrenamtler bereiten mehr als 5 Millionen Liter im Flutgebiet auf

Am evangelischen Gemeindehaus in Ahrbrück weht die bayerische Flagge. Eine optische Täuschung? Nein, auch ist das unbeugsame Ahrtal nicht von Bayern besetzt – zumindest nicht ganz. Nur dort, wo sich die Hilfsorganisation Navis, deren Ursprung im Land von Weißwurst und Maß liegt, um die Trinkwasserversorgung kümmert. „Das hier ist bayerisches Territorium“, scherzt Teamleiter Woche 7, Max Kriebel, kurz vor der Übergabe an die nächste Besetzung. „Sieht fast aus wie im Allgäu, da kriegt man schon Heimatgefühle“, so der Ur-Bayer und zeigt auf die umliegenden Ahrtal-Hügel.