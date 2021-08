Für die Organisation und Durchführung der Abfallwirtschaft hat der Kreis 1995 den Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler (AWB) gegründet. „Neben der Durchführung der wöchentlichen Müllabfuhr und der Entsorgung des Restmülls liegt der Schwerpunkt heute in der Schonung unserer natürlichen Ressourcen. Abfälle sind in erster Linie zu vermeiden und nicht vermeidbare Abfälle zu verwerten“, so der AWB. Wie sieht die Arbeit in der Flutkatastrophe aus? Vier Fragen an den AWB zum aktuellen Stand.