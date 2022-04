Die Rechnung ist einfach, doch in ihrem Ergebnis spiegelt sich einmal mehr die Tragweite der Flutkatastrophe im Ahrtal: 660 Häuser stehen in der Ortsgemeinde Altenahr mit den Ortsteilen Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven. 480 davon hat die Flut stark beschädigt, Dutzende sind bereits abgerissen – und es werden in den nächsten Wochen weitere folgen.