Walporzheim

Das war ein wahrhaft königlicher Empfang am Samstagmittag in Walporzheim. Ruckzuck hatten Freunde und Familie einen Motivwagen organisiert, geschmückt und gegen den Regen gewappnet, um die am Vorabend gewählte neue Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath in ihrem Heimatdorf willkommen zu heißen.