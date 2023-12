Der Freitagsmarkt in Bad Bodendorf erfreut sich großer Beliebtheit. Aber das scheint in den Rheinstädten eine Ausnahme zu sein. Denn andernorts schrumpft das Angebot. Und das hat Konsequenzen. Was das für den Markt in der Kernstadt bedeutet, hat Bürgermeister Andreas Geron in der jüngsten Sitzung des Sinziger Stadtrats ausgeführt.