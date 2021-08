Dernau

Dernau feiert neue Brücke über die Ahr: Stück für Stück geht es weiter

So erfreut ist Dernaus Bürgermeister Alfred Sebastian wohl noch nie über eine Brücke gelaufen. Am Samstag wurde die Fahrzeugbrücke vom Typ Bailey, knapp 25 Meter lang und 3,28 Metern breit, fertiggestellt und am Sonntag offiziell übergeben.