Der Wolf polarisiert: Diskussion in Weibern Von Martin Ingenhoven i Der Wolf polarisiert. Um so wichtiger ist Aufklärung. Dazu war jetzt ein Experte in Weibern und informierte. Foto: dpa/Lino Mirgeler (Symbolbild) Der Wolf. ein Thema, das polarisiert, zu dem Aufklärung und Information unerlässlich sind. Dies dachten sich auch Susanne Schöttle und ihre Mitstreiterinnen vom VFD-Treff Laacher See. Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer Deutschland (VFD) bietet interessierten Pferdefreunden und Fachleuten regelmäßige und kostenlose Informationen rund um den Reitsport und die Pferdehaltung.

So hatte man Julian Sandrini vom Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) Rheinland-Pfalz zu einem Informationsvortrag in die Robert-Wolff-Halle in Weibern eingeladen. Circa 50 Gäste, viele von ihnen Nutztierhalter, waren gekommen, um den Ausführungen des Wolfsexperten zu folgen. Dabei machte Sandrini gleich zu Beginn klar: „Das Thema Wolf ist ein kontroverses ...