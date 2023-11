„Und, was planen Sie so beruflich?“ Eine einfache Frage, die aber oft gar nicht einfach zu beantworten ist. Die Autorin Carola Huber hat sie als Titel ihrer neuen Veröffentlichung gewählt. Passend, denn in dem 161-Seiten starken Einband hat sie ihre Erfahrungen aus 15 Jahren Tätigkeit als Coach bei Gesprächen mit mehr als Tausend Kunden auf den Punkt zusammengefasst.