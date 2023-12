Wer macht so einen verrückten Riesling? Mit dieser Frage eröffnete die Weinexpertin Natalie Lumpp ihre Laudatio bei der Gala zur Verleihung des Titels „Ahrwein des Jahres“. Wolfgang Schulze-Icking heißt der Winzer vom Weingut Max Schell in Rech. Den Sieger in der Kategorie Riesling hat er auf den Namen Pulsahr getauft.