Plus Bad Breisig

Der Templerhof in Bad Breisig: Saisonale Gerichte in historischen Mauern

i Küchenchef Michael Brandau: Im Jahr 2000 hat er das Restaurant Historisches Weinhaus Templerhof in Bad Breisig von seinen Eltern Heidi und Hermann Brandau übernommen. Foto: Silke Müller

Es ist ein Gasthof mit einer langen, ganz langen Tradition – und das in einem alten Gebäude, das erstmals im Jahr 1215 urkundlich erwähnt worden ist: das Restaurant Historisches Weinhaus Templerhof an der B9 in Bad Breisig. Gerade einmal über 14 Tische verfügt es im Innern plus Terrasse. Und seit Jahrzehnten wird es in Familientradition geführt. Wer aber hat das Sagen in der Küche?