Bad Neuenahr

Wer vor dem historischen Thermalbadehaus in Bad Neuenahr steht, könnte meinen: Es ist alles wie immer. Dass hier in der Nacht zum Dienstag rund 200 Feuerwehrleute einen der größten Brände in der Geschichte des Heilbads zu bekämpfen hatten, daran erinnert ein rot-weißes Absperrband. Doch die Schäden, die das Feuer im hinteren Teil des altehrwürdigen Gebäudes angerichtet hat, sind beträchtlich. Für den ausgebrannten Verbindungstrakt zwischen Sanatorium und Badehaus besteht Einsturzgefahr. Wie geht es nun weiter?