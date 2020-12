Remagen

An der Kapelle zur „Schwarzen Madonna“ in Remagen standen sich trotz Teil-Lockdown Neonazis und linke Aktivisten sowie das bürgerliche Lager des Remagener Bündnisses für Frieden und Demokratie von der Polizei bewacht am Rhein-Ahr-Campus gegenüber. Denn den Tag der Demokratie setzen bürgerliche Remagener Gruppen dem Treiben in ihrer Stadt jährlich entgegen.