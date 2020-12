Unkelbach

Der Unkelbach im gleichnamigen Remagener Ortsteil schlägt wieder hohe Wellen. Wenn an diesem Samstag eine Begehung mit Bürgern und Vertretern der Verwaltung, der Genehmigungsbehörden und der beteiligten Fachbüros stattfindet, dann sollen möglichst alle Unklarheiten rund um das Bächlein beseitigt werden. Aber warum ist die geplante Renaturierung eines 300 Meter langen Bachabschnitts eigentlich so ein Aufregerthema geworden, inklusive Bürgerprotest, Behördenstreit und harter Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung? Ein Überblick: