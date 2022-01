Gute Nachrichten für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: Nach Informationen der Rhein-Zeitung soll es an Pfingsten wieder Badefreuden geben. Der Betreiber des Freibades in Ahrweiler, Elmar Scholzen, ist bereit für den Wiederaufbau. Am heutigen Montag wird sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigen. Zu seinen konkreten Plänen wollte sich Scholzen im Vorfeld der Sitzung auf Nachfrage der RZ noch nicht äußern.