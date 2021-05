Der An- beziehungsweise Neubau am Dorfgemeinschaftshaus in Löhndorf ist beschlossene Sache. Gleiches gilt für das künftige Feuerwehrgerätehaus in der Kölner Straße in Sinzig. Beide Projekte hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung final auf den Weg gebracht. Kritik an den Vorhaben hagelte es trotzdem seitens der Grünen. Und das wiederum sorgte für einen heftigen Schlagabtausch im Gremium.