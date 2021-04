Der RheinAhrCampus

Der RheinAhrCampus in Remagen zählt aktuell gut 2900 Studenten. Zum gerade gestarteten Sommersemester haben im Fachbereich Mathematik und Technik 68 Erstsemester ihr Studium begonnen; im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind es 245 neue Studenten, darunter 160 in den Bachelor- und Master-Studiengängen sowie 85 im Studiengang „Master of Business Administration“ (MBA). Er ist seit je her als Fernstudiengang konzipiert, bei dem die Studenten in „normalen“ Semestern nur samstags zu Präsenztagen an den Campus kommen.