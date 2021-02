Gäbe es keine Corona-Pandemie, würde ein Amtswechsel in einer Polizeiinspektion (PI) wie Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht so lautlos über die Bühne gehen. Jeder hätte dem neuen Chef der PI bei der sonst damit verbundenen öffentlichen Veranstaltung die Hände geschüttelt. Joachim Pinger übernimmt am 1. März die Amtsgeschäfte von Gerhard Engel, der in den Ruhestand geht. Wer ist der Neue, den Polizeipräsident Karlheinz Maron zum Leiter der Polizeiinspektion (PI) in Bad Neuenahr-Ahrweiler ernannt hat?