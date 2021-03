Der nächste Akt beginnt: Entscheidung am Unkelbach?

Und immer wieder der Unkelbach … Seit mehreren Jahren nun tobt ein oftmals verbitterter Streit zwischen einzelnen Bürgern, Behörden, Planungsbüros Bürgermeister und Stadtverwaltung. Am Montag ist voraussichtlich einmal mehr der Stadtrat von Remagen zu diesem Thema gefragt. Es geht vordergründig um eine gut 300 Meter lange Strecke eines eher kümmerlichen Baches, der die meiste Zeit des Jahres mehr als „Straßengraben“ denn als „echter Bach“ wahrgenommen wird. Ein „Gewässer dritter Ordnung“, so die behördliche Klassifizierung des Gerinnes. Doch auf einmal schlägt das Thema hohe Wellen – in den direkt beteiligten Amtsstuben sowieso, aber inzwischen auch in Landesbehörden in Koblenz und Mainz, in Bundesbehörden – und wenn nahezu verbissen kämpfende Bürger ihre Ankündigung wahr machen – bald möglicherweise sogar in europäischen Amtsstuben in Brüssel. Wie konnte es dazu kommen? Was ist da los? Es kommt einem Beobachter hier und da vor wie ein nicht so gutes Theaterstück aus der Provinz.