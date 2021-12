Der Konzern

Die ZF Friedrichshafen AG mit Sitz in Friedrichshafen ist der weltweit drittgrößte Automobilzulieferer (nach Umsatz: 32,6 Milliarden Euro im Jahr 2020) und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerktechnik.Der Konzern ist mit rund 153.500 Mitarbeitern an 271 Standorten in 42 Ländern vertreten.