Der Fall Shania Rayegani aus Bad Neuenahr: Was passiert, wenn eine 15-Jährige verschwindet

i Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei. (zu dpa: «Polizei findet Leichenteile in Tiefkühltruhe») Foto: Patrick Pleul/DPA

Der Fall ist ungewöhnlich – gerade für eine Stadt wie Bad Neuenahr, in der vor allem ältere Menschen leben. Am 18. September wird eine junge Frau im McDonalds in Bad Neuenahr zum letzten Mal gesehen, danach verschwindet sie. Eigentlich lebt sie in einem Privatschulinternet, dem „Carpe Diem". Doch dorthin kehrte die 15 Jahre alte Shania Rayegani am 18. September und auch in den darauffolgenden Wochen nicht zurück. Ihre Eltern leben in Freiburg. Ein Fall, der Rätsel aufgibt.