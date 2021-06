Plus

Die ehemalige Stückgut-Lagerhalle am Bahnhof in Remagen wurde in den 1930er-Jahren gebaut.Als solche wurde sie bis in die 1980er-Jahre hinein auch genutzt. Mit dem zunehmenden Stückguttransport per Lkw über die Straße verlor das Gebäude seine ursprüngliche Funktion. In den 90er-Jahren nutzte eine Umzugsfirma das Lagergebäude.