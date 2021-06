148 Jahre alt war der Mammutbaum, der im Mai 2012 auf dem ehemaligen Both-Gelände in der Wilhelmstraße gefällt wurde. Georg Kreuzberg persönlich hatte ihn in einer englischen Handelsgärtnerei gekauft. Jetzt wurde in Ahrweiler wieder ein Exemplar dieser exotischen Riesen in die Erde gesetzt – als lebendes historisches Denkmal.