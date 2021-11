Demos am Gymnasium Nonnenwerth: B 9 am Mittwochmorgen zeitweise gesperrt

Bei dem Marsch über die Bundesstraße 9 zur Schulfährstelle ganz im Norden von Rheinland-Pfalz trugen sie am frühen Mittwochmorgen zahlreiche Transparente. Auf ihnen stand beispielsweise „Nonnenwerth ist es wert“ und „Rettet Nonnenwerth. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen“. Nach Auskunft der Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle, aber eine etwa 45-minütige Sperrung der B9 im morgendlichen Berufsverkehr mit Staus.

Das einst von Nonnen geführte Gymnasium an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen war 2020 von der International School on the Rhine gGmbH (ISR) übernommen worden. Nach Problemen wegen Corona und Brandschutzmängeln befürchten Eltern inzwischen, dass die Schule geschlossen und verkauft werden könnte. Ein Elternvertreter teilte mit, es sei ein Exposé eines Projektentwicklers aufgetaucht, der das große Schul- und Klostergebäude in Wohnungen verwandeln wolle. ISR-Chef Peter Soliman war laut einer Mitarbeiterin am Mittwoch vorerst nicht zu erreichen.