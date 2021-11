Demonstration: B 9 am Morgen zeitweise gesperrt

Wegen einer Demonstration von Schülern und Eltern des Gymnasiums Nonnenwerth müssen Pendler am Mittwochmorgen früh mit Behinderungen und einer zeitweisen Sperrung der B 9 zwischen Rolandseck und Rolandswerth im Berufsverkehr rechnen. Der Demonstrationszug für den Erhalt des privaten Gymnasiums auf der Rheininsel soll gegen 7 Uhr in Rolandseck starten. Die Polizei Remagen, die den Verkehr auf der Bundesstraße absichert, rechnet mit einer Vollsperrung von etwa einer Stunde und entsprechenden Behinderungen im Berufsverkehr.

Die Schüler wollen mit der Demonstration auf die drohende Schließung der Schule aufmerksam machen. „Wir werden den Kampf um unser Nonnenwerth nicht aufgeben und fordern eine gesicherte Zukunft – wir fordern von Herrn Peter Soliman in seiner Funktion als Schulträger, dass dieser sein Versprechen hält und alles in seiner Macht stehende tut, um die Zukunft unserer Schule zu sichern“, so die Schülervertreter in einer Pressemitteilung. ckk