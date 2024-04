Plus Koblenz/ Sinzig

Deal beim Drogenprozess am Landgericht Koblenz gescheitert: Gesetzesänderung verändert den Strafrahmen

Von Marvin Conradi

i Der BTM-Prozess am Landgericht Koblenz wird fortgesetzt. Foto: Fredrik von Erichsen/picture alliance/dpa

Auch am dritten Prozesstag muss sich ein 31-jähriger Mann aus Sinzig vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Koblenz um Richterin Julia Rau verantworten. Doch anders als geplant, konnte die ursprüngliche Beweisaufnahme im „Boston George“-Prozess nicht weiter fortgesetzt werden, da ein gerichtlicher Hinweis erfolgte. Der Tatvorwurf: In insgesamt 47 Fällen soll der Angeklagte in nicht geringer Menge gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.