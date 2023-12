Datenverlust vor dem Abi: Wie sicher sind iPads an Gymnasien in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler?

Angenommen: Ein Abiturient steht kurz vor den Klausurarbeiten – und verliert all seine wichtigen Lernunterlagen. Ein Albtraum. Unmöglich? Nein. Denn das hat sich Ende Oktober an zwei Gymnasien in Koblenz zugetragen. Betroffen waren Hunderte Schüler. Aber wie konnte es dazu kommen? Und: Könnte sich dieses Szenario auch an den Bildungsstätten im Kreis Ahrweiler abspielen? Die RZ hat nachgefragt.