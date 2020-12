Kreis Ahrweiler

„Und wenn dat Trömmelche jeht, da stonn ma all parat.“ Nein, auch am heutigen 11.11. geht kein Trömmelche und es steht auch keiner parat. Die Corona-Pandemie bremst auch die fünfte Jahreszeit. Kein Schunkeln, kein Bützen zum Sessionauftakt. Die Karnevalisten sind in „Quarantäne“. Doch was Treiben die Narren eigentlich heute, am zweithöchsten Feiertag im Jahr nach Rosenmontag, und was rechnen sie sich noch aus für die Session. Die Rhein-Zeitung hat sich umgehört.