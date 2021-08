„Weinort Rech“ verkünden die mannshohen Buchstaben am Berghang hoch über dem Ort. Eigentlich wäre jetzt an solch einem sonnigen Tag im späten August – zumal während der Schulferien – quirlige Hochsaison. Doch in diesem Spätsommer, gerade einmal sechs Wochen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, ist es in Rech gespenstisch leer. Das erste große Aufräumen ist erledigt, nur noch wenige freiwillige Helfer sind zu sehen, ein paar schwere Lastwagen, Planierraupen und Bagger fahren umher.