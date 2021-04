Das Unternehmen Assfinet Die Firma Assfinet GmbH hat ihren Hauptsitz im Gewerbegebiet in Gelsdorf. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt seit 1991 Verwaltungs- und Vertriebslösungen für den Versicherungsmarkt. Die Firma will Prozesse im Makler-Arbeitsalltag optimieren und digitalisieren.

Rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten an fünf Standorten in ganz Deutschland. Sie sind in Bonn, der Grafschaft, Lübeck, Tangermünde und Wesel angesiedelt.