Plus Nürburgring

Das Ringwerk bekommt eine neue Zukunft: Gebäude wird umgebaut, Autofirmen können Flächen mieten

i So könnte es im neuen Ringwerk in Zukunft aussehen, wenn die 11.300 Quadratmeter in Mietbereiche unterteilt sind und von Unternehmen aus der Autobranche genutzt werden können. Visualisierung: woa architects & planners Foto: woa architects & planners

Am Nürburgring tut sich was. Das Ringwerk, in dem das Motorsport-Erlebnismuseum untergebracht ist, soll aus- und umgebaut und so zeitgemäßer werden. Und: Es wird in Zukunft an bis zu drei „ausgewählte Partner“ der Automobilbranche vermietet, wie die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG (Nürburgring GmbH) in einer Pressemitteilung schreibt. Bisher sind allerdings auch noch viele Variablen ungewiss. Was bislang zu dem Umbau des Ringwerks bekannt ist.