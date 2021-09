Lösungen gab es bei der großen Konferenz zur Zukunft des Ahrtals am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle in Ringen noch nicht, aber viele Vorschläge und Hinweise, was man beim Aufbau der Orte entlang der Ahr und bei der Neugestaltung des Flusses selbst beachten sollte und wie man sie umsetzen könnte.