Das Loch von Altenahr: Noch immer klafft der Meter tiefe Krater

Der Wiederaufbau im Ahrtal hat längst begonnen. An vielen Stellen ist man dabei, die gröbsten Spuren der Hochwasserkatastrophe zu beseitigen und die Infrastruktur – wenn oft auch nur provisorisch – wiederherzustellen. So ist etwa die Bundesstraße 267, die unmittelbar an der Ahr entlangführt, an vielen Stellen schon wieder so hergerichtet, dass sie für Anlieger, Baufahrzeuge und Helfer halbwegs befahrbar ist. Nur eine Stelle gibt es, an der auf unabsehbare Zeit kein Autoverkehr entlangfahren kann: Hinter dem Ausgang des Straßentunnels von Altenahr klafft ein viele Meter tiefer Krater.