Haus Meer ist ein Herrenhaus und ehemaliges Kloster am nördlichen Rand des Meerbuscher Stadtteils Büderich bei Neuss. Im Zweiten Weltkrieg wurden, abgesehen von einem Wirtschaftstrakt des ehemaligen Herrenhauses, große Teile der Gebäude zerstört.

Besondere Bedeutung hat auch der etwa 55.000 Quadratmeter große Landschaftspark, der im 19.Jahrhundert vom bekannten Landschaftsarchitekten Joseph Clemens Weyhe entworfen wurde. Auch archäologisch hat das Gelände große Bedeutung: So wurden im Untergrund neben Hinterlassenschaften aus der Klosterzeit des 13. Jahrhunderts auch römische und bronzezeitliche Funde gemacht. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Haus Meer zunehmend zu einem Spekulationsobjekt. Bebauungspläne scheiterten immer wieder am Denkmalschutz. Peter Soliman erwarb das Haus Meer im Jahr 2016. Auch seine Pläne, unter anderem der Bau eines Kindergartens, wurden nicht realisiert.