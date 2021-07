Land unter an der Ahr, Wassermassen in der Grafschaft, aus ihren Betten schwellende Bäche vielerorts im Kreis: In diesen Junitagen jähren sich das Jahrhunderthochwasser und das Unwetter, das insbesondere die Grafschaft heimsuchte, zum fünften Mal. Die Schäden sind inzwischen behoben, die Lehren daraus sind nach wie vor aktuell.