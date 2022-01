Diesmal fand das Lotterieglück einen besonders passenden Ort: der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie fiel diesmal ausgerechnet ins leidgeprüfte Flutgebiet Ahrtal. Der Hauptgewinn von insgesamt 700.000 Euro ging an zwei Frauen in Hemmessen. Ihre Wohnstraße hatte den Gewinnerpostcode 53474 JE. Am Samstag überbrachte Postcode-Botschafter und Fernsehmoderator Kai Pflaume den Frauen die symbolischen Schecks.