Kreis Ahrweiler

Kitas und Schulen sind dicht, und in den Osterferien soll auch nicht verreist werden. Daheimbleiben ist weiterhin angesagt. Die beste Gelegenheit, sich die gemeinsame freie Zeit auf gute alte Art zu vertreiben und zusammen ein Spiel zu spielen. Wohl bei den meisten wird sich im Regal oder Schrank etwas finden lassen, was sich zu spielen lohnt. Man kann natürlich auch etwas Neues ausprobieren. Hier eine Auswahl an Spielen für die ganze Familie – aber auch für die, die in Coronavirus-Zeiten notgedrungen allein spielen müssen.