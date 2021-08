So viel wie die Flut weggeschwemmt hat, so viel Trauer hat sie am gleichen Abend ins Ahrtal hineingeschwemmt. Das unmittelbar Erlebte und die Folgen der verheerenden Katastrophe wird die Menschen nicht nur mit jeder Menge tatkräftiger Arbeit im Außen noch lange beschäftigen, sondern auch im Innern, ist sich die Vorsitzende des Hospizvereins Rhein-Ahr, Ulrike Dobrowolny, sicher.