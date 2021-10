Der Estrich ist raus, der Putz abgeschlagen, die Bautrockner laufen – so wie im Erdgeschoss des Hotels Aurora in der Georg-Kreuzberg-Straße in Bad Neuenahr sieht es momentan in vielen Häusern entlang der Ahr aus. Doch bis die Gastronomen wieder loslegen und Geld verdienen können, wird es dauern. Und das gilt in dieser Branche nicht nur für diejenigen, die unmittelbar von der Katastrophe betroffen sind.