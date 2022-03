Es soll ein Lichtblick am Ende des Tunnels sein, ein Impuls für die Zukunft im durch die Flut zerstörten Ahrtal: Die Städte Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler wollen sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2030 bewerben in der Hoffnung, dass sich auch die anderen von der Flut betroffenen Kommunen an der Mittel- und Oberahr anschließen.