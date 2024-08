Plus Kreis Ahrweiler Das Ahrtal im Wanderherbst entdecken: Ahrsteig präsentiert sich auf neuer Internetseite i In Mayschoß führt der Ahrsteig an der Saffenburg vorbei. Fotos: Christopher Pfromm Foto: Christopher Pfromm Spätsommer und Herbst sind die wohl schönste Zeit, um das Ahrtal zu Fuß zu erkunden: ob entlang des traditionsreichen Rotweinwanderweges, auf einem der zahlreichen Rund- und Themenwege oder auf dem prämierten Fernwanderweg Ahrsteig. Pünktlich zur Wanderhochsaison präsentiert der Ahrtal-Tourismus jetzt eine neue Internetseite, die den Ahrsteig nun in neuem Gewand und mit mehr Service für die Gäste zeigen soll. Lesezeit: 1 Minute

Unter www.ahrsteig.de seien nicht nur ausführliche Informationen zu den sieben Etappen auf rund 100 Kilometern zwischen der Ahrquelle in Blankenheim und der Mündung in den Rhein bei Sinzig zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ahrtal-Tourismus. Ab sofort stünden dort auch umfassende Informationen zur Ahrregion und zu den Orten ...