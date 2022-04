Am 21. April ist es wieder so weit: Die mehr als 30 Meter hohen Wasserfontänen der Klangwelle, diesmal aus besonderem Grund umbenannt in Dankwelle, werden im Kurpark von Bad Neuenahr wieder in die Höhe schießen, beleuchtet von mehr als 60 bunten Scheinwerfern und Lasern. Alle freuen sich auf ein Comeback, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die Vorbereitungen laufen.