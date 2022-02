Danke! Dieser Schriftzug ist immer noch auf Leinwänden an unzähligen Hauswänden und Durchfahrtsstraßen im Kreis Ahrweiler zu lesen. Eine Botschaft an die Helfer, die präsent bleiben soll – auch in dem bewegenden Video, das die Kreisverwaltung Ahrweiler bei Youtube veröffentlich hat.